Jobson trabalha dia e noite para ser opção no Santos contra o Boca Juniors

Jobson tem feito um grande esforço para estar à disposição do Santos contra o Boca Juniors (ARG) no dia 6 de janeiro, em La Bombonera, pela ida da semifinal da Libertadores da América.

O volante trata de uma inflamação no tendão calcâneo e ainda não foi liberado pelo departamento médico para treinar em campo. A recuperação inclui três períodos de dedicação, de manhã até a noite.

Cuca espera contar com Jobson, mas a presença do meio-campista em Buenos Aires ainda é incerta. O tratamento é considerado difícil e a reavaliação é diária.

Jobson deve ser reserva se tiver condições físicas. O meio-campo tende a ser composto por Alison, Diego Pituca e Sandry, assim como no empate com o Ceará no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Pará e Madson estão em fase final de recuperação de problemas na coxa e ficarão à disposição, assim como Lucas Veríssimo (em processo de negociação com o Benfica-POR) e Luan Peres (com empréstimo junto ao Brugge-BEL prorrogado).