Joga a Libertadores ou novo empréstimo? Veja os planos futuros do Palmeiras para Miguel Borja

Com 36 partidas e 20 gols marcados, o ano de 2020 do centroavante Miguel Borja foi notável, mas a reta final ainda é marcada por indefinição.

Nesta sexta-feira, o atacante divulgou um comunicado de despedida ao Junior Barranquilla, uma vez que o clube colombiano não exercerá o direito de compra do centroavante junto ao Palmeiras.

A informação havia sido antecipada pelo ESPN.com.br, que apurou com fontes ligadas ao Palmeiras e ao estafe do atleta que por conta da pandemia, o time colombiano não teria condições financeiras de arcar com a compra de Borja, que estava atrelada a algumas metas no contrato.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O empréstimo do centroavante termina no dia 31 de dezembro de 2020. Porém, não é conclusivo ainda como será o futuro do atleta.

O ESPN.com.br apurou com fontes ligadas ao Palmeiras que o clube vê como ‘remota’ a possibilidade de pedir à Fifa uma autorização para que Borja possa ser inscrito na semifinal da Conmebol Libertadores.

A Conmebol permite que clubes na semifinal da Libertadores possam realizar três trocas nos nomes inscritos na competição. Por se tratar de um atleta do Palmeiras e que não terá mais vínculo de empréstimo com o Junior Barranquilla, Borja poderia ser utilizado pelo técnico Abel Ferreira.

Para que isso aconteça, o clube paulista teria que ir à Fifa e solicitar a inscrição do atleta. A brecha foi aberta pela entidade por conta do surto da COVID-19, que poderia deixar as equipes sem um número viável de atletas nas competições.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Além disso, o clube usa o mérito do elenco atual como ‘nota de corte’ para fazer alterações na lista da semifinal.

Na visão da diretoria palmeirense, a entrada de Borja seria de pouca eficácia, uma vez que o atleta teria apenas quatro dias de integração com o elenco antes da partida de ida, na Argentina, diante do River Plate.

O colombiano também não pode ser inscrito na fase semifinal da Copa do Brasil e também na reta final do Campeonato Brasileiro por conta do fechamento da janela internacional.

Com isso, o Palmeiras volta a garimpar no mercado um novo clube para emprestar ou quem sabe vender Borja.

O ESPN.com.br ainda entrou em contato com integrantes do estafe do atacante, que não enxergam um empréstimo nos próximos dias.

Caso nenhuma das negociações ande, Borja ficaria apenas treinando até o dia 1° de março, quando reabre a janela de transferências, podendo ser inscrito previamente no Campeonato Paulista de 2021 pelo Palmeiras.