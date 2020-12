Jogador fica pelado ao marcar nos acréscimos gol do acesso inédito à elite do estadual no Rio de Janeiro

Marcar um gol que garante o acesso inédito à elite na história de um clube aos 50 minutos do segundo tempo, de falta, e correr para o alambrado. Esse é o sonho de qualquer jogador que foi realizado pelo jogador Emerson Carioca, que balançou as redes do Maricá e deu a vitória e uma vaga na primeira divisão do futebol carioca ao Sampaio Corrêa.

Tudo muito bom, tudo muito bem, a não ser por um detalhe. Após o lance, Emerson correu para o alambrado e, como forma de provocação para os dirigentes do clube rival, tirou a camisa e mostrou um pouco de mais na parte de baixo do uniforme. Por causa do lance, o jogador foi expulso.

Nada que mude o rumo da história do Sampaio, que chegou a final da séria B1 do Carioca e garantiu o acesso ao lado do Nova Iguaçu. Os dois clubes fazem as finais nos próximos dias 12, sábado, e 16, quarta-feira que vem.