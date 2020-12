Jogador tem coleção de US$ 500 mil jogada no lixo pela mãe

Quem coleciona jogos sabe o quanto cada peça vale, seja financeiramente ou emocionalmente. Perder qualquer item pode causar um baque daqueles no colecionador, e ainda como no caso que iremos contar nessa notícia, que envolve um lote de US$ 500 mil jogado literalmente no lixo.

O personagem dessa história mora em Nova York e trabalha na loja J&L Game, e tinha uma coleção com mais de 500 jogos de plataformas como Famicom, Super Famicom (NES e Super NES do Japão, respectivamente), Mega Drive, Master System, PlayStation e algumas outras plataformas, sendo que metade dos itens estava lacrado.

Fonte: YouTube

“Pessoas vão morrer. Acabei de descobrir que minha mãe jogou fora todos os meus jogos de PlayStation [e de outras plataformas] alguns anos atrás. Mais de 500, sendo que metade ainda estava lacrada. Vou matar alguém”, escreveu o jogador em uma mensagem que foi apagada algum tempo depois, provavelmente por conta da menção de matar alguém.

Ele não chegou a mencionar os motivos que levaram sua mãe a jogar fora os jogos, mas revelou que outras coisas também foram parar no lixo, como pranchas de skate, pedaleiras de bateria, baquetas, quadrinhos e alguns outros itens que estavam guardados.