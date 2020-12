Jogadora se recusa a homenagear Maradona em minuto de silêncio e recebe ameaças

A jogadora Paula Dapena, do Viajes Interrías, da terceira divisão espanhola, se recusou a homenagear Maradona no minuto de silêncio prestado ao ex-craque e protestou sentando de costas, enquanto as companheiras ficavam de pé. Segundo Paula, o protesto foi por conta do passado do argentino.

– Quinta-feira foi o dia contra a violência de gênero, e um minuto de silêncio foi para um homem que foi reconhecido como abusador, e não para as vítimas. Meus ideais feministas não permitiam homenagear Maradona. Para mim, Maradona foi um jogador espetacular, mas como pessoa deixou muito a desejar. Para mim, é preciso ter valores acima das habilidades – disse Paula à Rádio Marca, ressaltando que recebeu apoio de todos no clube.

Em entrevista ao jornal AS, Dapena revelou que após o protesto ela e as companheiras vêm recebendo ameaças.

– Não fui só eu vítima de assédio nas redes sociais, mas minhas companheiras de equipe também. Por terem a conta pública, começaram a receber mensagens. Para mim, chegaram a dizer “vou descobrir onde você mora, vou a tua casa e partirei suas pernas” – contou.

Maradona morreu na última quarta-feira, aos 60 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.