Jogadores ajoelham na Inglaterra, torcedores vaiam e revoltam ex-City: ‘Não há desculpas’

Pela primeira vez desde que o futebol retornou na Inglaterra depois da parada pela pandemia do novo coronavírus, a entrada de um número limitado de torcedores foi permitida em alguns locais do país.

Um dos estádios em que essa entrada foi permitida é o The Den, onde, neste sábado (5), o Milwall recebeu o Derby County e foi derrotado por 1 a 0 na Championship, segunda divisão inglesa. Mas uma imagem antes do início da partida marcou o retorno dos torcedores ao local.

Durante o já tradicional protesto dos jogadores contra o racismo, como parte do movimento Vidas Negras Importam, alguns torcedores vaiaram os atletas que se ajoelharam no gramado.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em participação na BBC, o ex-lateral do Manchester City Micah Richards criticou as pessoas que vaiaram o movimento. “Há 2.000, então você pode identificar as pessoas que vão. Não há desculpas. Estou farto de falar sobre esta situação”.

“É tão desanimador, porque é como se tivéssemos chegado tão longe, mas ainda temos muito para ir. Eu nem gosto de falar sobre o assunto. Parece que caiu em ouvidos surdos. É uma e outra vez”, disse.

Por meio de suas redes sociais, a FA se pronunciou sobre o ocorrido, criticando aqueles que vaiaram os protestos e apoiando os atletas.

“A FA apoia todos os jogadores e funcionários que desejam tomar uma posição contra a discriminação de maneira respeitosa, o que inclui ajoelhar-se, e condena veementemente o comportamento de qualquer espectador que expresse ativamente sua oposição a tais atividades”, escreveu.