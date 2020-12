Jogadores do São Paulo testam negativo para covid-19 antes do Majestoso

O São Paulo vai chegar com força máxima para enfrentar o Corinthians neste domingo (13). Em bateria de exames realizada na véspera do clássico, o Tricolor não teve nenhum resultado positivo para covid-19.

Até o momento, o Tricolor é o único time do pelotão de cima da tabela que não teve muitos casos de covid-19, o que tem ajudado o técnico Fernando Diniz a repetir a escalação.

Além dos testes negativos, o São Paulo também não tem baixas por suspensão, mas chega para o Majestoso com 10 pendurados: Juanfran, Arboleda, Luan, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius e Tchê Tchê.

No duelo com o Corinthians, o Tricolor tenta a primeira vitória na Neo Química Arena e, consequentemente, manter uma boa folga na liderança do Brasileirão. A partida ocorre no domingo, às 18h15 (de Brasília).