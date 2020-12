Jogando na Europa, Deyverson diz que sente falta de marcar contra o Corinthians e provoca: ‘Gambá’

O atacante Deyverson, que atualmente defende o Alaves, da Espanha, abriu um espaço no stories do Instagram para responder a perguntas de seguidores, muitos deles palmeirenses. O jogador está no clube europeu emprestado pelo Verdão.

> Confira a tabela da Libertadores

Questionado por um seguidor se preferia fazer gol contra o Barcelona ou contra o Corinthians, o polêmico artilheiro de 29 anos não fugiu. Lembrou de um gol contra o alvinegro e chamou o maior rival do Palmeiras de ‘Gambá’.

Deyverson provocou rival Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram)

Recentemente, Deyverson, que jogou contra o Corinthians sete vezes, ganhando dois e perdendo cinco e marcando apenas um gol, falou sobre o fato dele não ser artilheiro contra o Alvinegro, em entrevista à ‘ESPN’.

– Muita gente tem razão de falar que eu só tenho um gol no Corinthians, mas fazer um gol no Corinthians é como se fizesse 100, ainda mais quando é um clássico – afirmou, na ocasião.