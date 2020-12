Jogo do Tottenham é adiado por surto de COVID-19, e Mourinho ironiza: ‘Melhor campeonato do mundo’

A Premier League anunciou o adiamento de Tottenham x Fulham, programando para esta quarta-feira (30), por um novo surto de COVID-19. Os casos atingiram o rival da equipe do técnico José Mourinho, que teria jogadores e funcionários infectados pelo novo coronavírus.

O duelo estava previsto para 15h (de Brasília) pela 16ª rodada da Premier League.

A decisão de adiar a partida ocorre um dia após a organização determinar que os 20 clubes participantes da Premier League voltem a fazer dois testes por semana em suas delegações devido ao aumento recente de casos no país.

Entre 21 e 27 de dezembro, 18 casos, entre jogadores e funcionários, foi identificado na Premier League, o que resultou em um maior rigor já nesta semana. Além disso, o torneio chegou ao terceiro jogo adiado nesta temporada por causa do novo coronavírus.

Na segunda-feira, o duelo entre Everton e Manchester City foi adiado porque a equipe de Pep Guardiola teria ao menos nove casos, um deles Gabriel Jesus. Antes foi Aston Villa x Newcastle United, em Birmingham, em 4 de dezembro, por surto no time visitante.

O adiamento nesta quarta foi confirmado horas depois de José Mourinho ter ironizado a Premier League em uma postagem nos Instagram. O vídeo foi feito Às 14h locais no lobby do hotel onde ele estava com a delegação do Tottenham, aguardando a partida com o Fulham.

“Jogo às 18h… Ainda não sabemos se vamos jogar. Melhor liga do mundo”, postou Mourinho.

A Inglaterra vive novamente uma situação complicada em relação à pandemia. Vviu nas últimas semanas o número de casos de COVID-19 crescer exponencialmente, totalizando 2.046.892 desde o início da pandemia e quase 63 mil mortes.

Para piorar, a mídia notícia uma possível variante do vírus, que é mais infecciosa, segundo reportagem da “BBC”. A informação levou a um novo lockdown nas principais cidades inglesas e fez muitos países fecharam as fronteiras para voos vindos da Inglaterra.

O Tottenham de José Mourinho iniciou a 16ª rodada da competição na sétima colocação, com 26 pontos. Está a seis do Liverpool, líder isolado da Premier League. Já o Fulham é o 18º, com 11, na zona de rebaixamento.