Titular absoluto do São Paulo, Luan projetou o importantíssimo duelo da próxima quarta-feira, contra o Grêmio, no Morumbi, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Por valer vaga na decisão do torneio, o volante definiu o confronto como o “jogo mais importante do ano”.

“Jogo mais importante do ano para a gente é quarta-feira, contra o Grêmio. Com certeza nossa equipe vai concentrar, focar 100% para dar o melhor. Agora vamos descansar, virar a chave, entregar mais que 100%, nos entregar ao máximo para sair com a vitória e a classificação para a final da Copa do Brasil’, afirmou Luan em entrevista à spfctv.

Embora tenha jogado melhor que o Grêmio no jogo de ida, em Porto Alegre, na última quarta-feira, o São Paulo não conseguiu sair de campo com a vitória. Brenner e Luciano perderam chances incríveis, e o Tricolor paulista acabou castigado com um gol de Diego Souza, após bate-rebate dentro da área.

Para avançar à final da Copa do Brasil, o que não acontece desde 2000, quando perdeu para o Cruzeiro, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de uma vitória simples, a classificação será decidida nos pênaltis. O Grêmio, por sua vez, joga pelo empate.