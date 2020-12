John lamenta desfalques, mas vê Santos preparado para guerra: “Jogo da vida”

John vê o Santos preparado para a decisão contra o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América. Na ida, as equipes empataram por 1 a 1 em Porto Alegre.

O goleiro lamenta os desfalques, mas confia no elenco do Peixe e busca esquecer a vantagem mínima. Com o gol qualificado, o Peixe avançaria com um 0 a 0 na Vila.

“É o jogo da nossa vida. Sabemos que vai ser uma decisão muito difícil, pois o Grêmio é um grande time. Então temos que fazer nossa melhor apresentação do ano para sair da Vila com a classificação. É a partida mais importante da temporada, sim. Tivemos a perda do Soteldo na ida e também do Balieiro no fim de semana por conta de Covid-19. Temos a ausência do Pituca também. São jogadores importantes, é claro, mas nosso grupo está fechado, trabalhamos bem nos últimos dias e estamos prontos para essa final”, disse John.

“Nem pensamos nisso (vantagem). Para nós, o jogo vai começar amanhã estando 0 a 0. Entraremos em campo pensando que vai ser uma guerra e vamos deixar tudo lá dentro para ficar com vaga”, completou.

Novo 1 a 1 levaria a eliminatória para os pênaltis. E quem vencer, obviamente, avança à semifinal.