Joia do Real Madrid decepciona após aposta milionária e deve ser devolvido, diz jornal

O período de Take Kubo pelo Villarreal poderia estar com os dias contados, como aponta o jornal Marca. De acordo com o veículo, o próprio Submarino Amarelo tomou a decisão de abrir mão do meia-atacante, que estaria incomodado com a situação de ficar sem atuar, assim como o Real Madrid, a quem pertence os direitos do atleta de 19 anos.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O Villarreal gastou 2,5 milhões de euros pelo empréstimo do japonês, valor que poderia chegar a 3 milhões em caso de objetivos alcançados. Com os salários, a quantia seria de cerca de 5 milhões, algo significativo para um clube com um orçamento de 117 milhões. Todos os números foram apontados pelo Marca.

Kubo atuou nas 11 primeiras rodadas de LaLiga, mas foi titular apenas duas vezes. Já nas últimas duas jornadas, permaneceu o tempo todo no banco de reservas. Ele teve mais espaço na disputa da Europa League, sendo que iniciou cinco dos seis confrontos da fase de grupos.

Contratado pelo Real Madrid no meio de 2018, o promissor jogador, que já passou pela base do Barcelona, foi cedido ao Mallorca na última edição do Campeonato Espanhol. Apesar do rebaixamento da equipe, ele terminou como um dos destaques do elenco, somando 35 partidas em LaLIga (23 como titular).