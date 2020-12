Jojo detona Jake por gesto obsceno em gravação no Hora do Faro · .

Na tarde deste sábado (5), Jojo Todynho criticou um gesto obsceno feito por Jakelyne Oliveira durante gravação do programa Hora do Faro, que será exibido no domingo (6). Enquanto preparava o almoço na sede de A Fazenda 12, a funkeira comentou com Lipe Ribeiro e Mateus Carrieri que a modelo mostrou o dedo do meio. “Soou feio isso pra ela”, criticou a carioca.

Lipe apostou que a edição do programa cortará essa parte, mas Jojo rebateu dizendo que a ação foi sutil e quase ninguém percebeu. Mateus entrou na conversa e disse que isso apenas prejudicaria a imagem da Miss Brasil 2013. “Fica feio pra ela, né, desculpa”, opinou.

O influencer concordou com o ator. “É baixaria. A miss, toda educada, fazer isso. Prega uma porção de coisas e dá dedo em um programa de família domingo”, completou.

Jojo relembrou uma dinâmica do programa, patrocinada por um banco, na qual Jakelyne sugeriu tirar dinheiro de quem tinha mais grana na conta. “Falei: ‘Tira e pronto. Quer tirar porque quer tirar'”, disse, em tom de revolta.

O ex-MTV lembrou que Lucas Selfie o alertou na primeira semana do programa sobre a modelo, mas ele não acreditou. Lipe ainda se mostrou insatisfeito pela última eliminada do reality da Record tê-lo chamado de ingrato durante a gravação que originou o bate-papo.

“Na oportunidade que eu tive de tentar ser fazendeiro, eu abri mão”, expôs o namorado de Yá Burihan, acrescentando que Jakelyne atribuiu ingratidão a ele porque nas últimas semanas ele não concordou com algumas atitudes dela. “Mas esquecer dois meses e meio?”, questionou, indignado.

Mateus concordou com o colega de confinamento e disse que a modelo só não foi pra roça por causa dele. “Mas eu não gosto de ficar jogando na cara porque eu não fiz o bagulho pra isso, eu fiz de coração. Mas, foda-se, tá tudo certo”, encerrou Lipe.

Jojo finalizou dizendo que tudo isso serve como aprendizado para ela.

Assista à conversa dos peões sobre as atitudes de Jakelyne Oliveira:

Pelo jeito a Jake deu o dedo do meio mesmo #AFazenda12pic.twitter.com/u3LIBR8qNp

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 5, 2020

