Jojo faz pedido especial para Mion após vencer A Fazenda 12; saiba qual · .

Jojo Todynho fez um pedido especial para Marcos Mion após ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Na madrugada desta sexta-feira (18), a funkeira comentou sobre o desejo de realizar uma chamada de vídeo com Romeu, filho do apresentador. Emocionado, o contratado da Record disse que realizará a ligação e contou sobre a reação do herdeiro com as mensagens da peoa campeã de A Fazenda 12.

“Promete uma coisa? Só uma? Um FaceTime com o Romeu?”, suplicou a funkeira durante a Cabine de Descompressão, exibida pelo PlayPlus. “Ele tá louco por esse momento. Eu não podia falar antes, obviamente, mas toda vez que você falava: ‘Ah, um beijo minha criança’, ele ficava: ‘Pai, ela mandou um beijo para mim na TV. A tia Jojo, a tia Jojo’. A gente vai realizar esse FaceTime”, avisou Mion.

Na sabatina com os finalistas do reality, Jojo aproveitou para comentar sobre um dos seus desejos para a quantia financeira: “Uma das ideias que tenho é montar um projeto para poder beneficiar todas as crianças do meu bairro. Queria proporcionar para eles tudo o que não tive na minha infância. Queria fazer balé, mas como não tinha dinheiro, fui para a luta que era melhor”.

“Quero botar balé, reforço escolar, aula de natação, pois aprendi a nadar aqui um pouquinho (risos). Quero colocar coisas que possam direcionar eles futuramente. As nossas crianças são o futuro do nosso Brasil. Então, se tiver alguém que possa proporcionar isso para eles, eu quero fazer parte disso”, destacou.

Mion aconselhou Jojo, Biel, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro a não cederem a pressões externas das redes sociais. Em seguida, a carioca disse que irá refletir sobre a sua passagem pelo confinamento e, após esse momento de análise, conversará com o seu rival de jogo.

Confira alguns trechos do programa:

E o que Jojo fará com o prêmio da #FinalAFazenda? Vem ver a #CabineDeDescompressão 🤩 Quer rever as emoções de #AFazenda12? Acesse já https://t.co/UpWImxSIbXpic.twitter.com/6A0aXnAf4E

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 18, 2020

Jojo fala da relação que teve com Biel dentro do reality! #FinalAFazenda 🔥 Vem ver a #CabineDeDescompressão 😍 Quer rever as emoções de #AFazenda12? Acesse já https://t.co/UpWImxSIbXpic.twitter.com/bobHMe6qIu

— PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 18, 2020

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre A Fazenda 12!

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#21 – Melhores e piores momentos de A Fazenda 12!” no Spreaker.