Jojo, Lidi ou Mateus? Vote na enquete · .

A primeira roça surpresa da reta final de A Fazenda 12 foi formada na noite desta sexta-feira (11), mas não mexeu com os ânimos da casa. Jojo Todynho, Lidi Lisboa e Mateus Carrieri foram os escolhidos pela casa e um deles será eliminado amanhã (12). Quem você quer que seja eliminado do reality da Record? Vote na enquete ao final do texto.

Quando Marcos Mion entrou ao vivo na sede e os acordou, eles não esboçaram nenhuma reação ao anúncio da roça surpresa, apenas ficaram chateados com o fato de não terem nenhuma festa, já que a noite de sexta-feira costuma ser regada a música e muito álcool.

Eles apenas foram informados de que se tratava de uma roça tripla, e que não haveria prova do fazendeiro para salvar um dos indicados. A data da eliminação foi revelada, mas Mion não disse quantos peões deixarão a casa.

Stéfani Bays, fazendeira da semana, indicou Mateus Carrieri e disse que se chateou com o ator por conta do distanciamento nas últimas semanas e também por ter sido puxada por ele para o banco da roça anterior, que culminou na eliminação de Mariano.

Na votação aberta, todos os confinados foram indicados. Todos estavam com um voto cada e coube a Lidi Lisboa desempatar o jogo. E ela colocou Jojo, que havia se salvado da eliminação na noite de ontem (10).

Para encerrar o trio do roçado, coube à funkeira escolher alguém da casa para a zona do perigo. E ela retribuiu o voto que havia recebido de Lidi e a colocou na disputa pelo voto do público.