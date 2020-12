Jojo, Lipe, Mariano ou Stéfani? Vote na enquete · .

Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, Mariano e Stéfani Bays se deram mal e estão na roça em A Fazenda 12, formada na madrugada desta quarta-feira (9). Com reviravoltas e barracos, os peões correm o risco de deixarem o reality da Record na última semana. Quem você quer que seja eliminado? Vote na enquete ao final do texto.

Lidi Lisboa abriu a rodada indicando Mariano. Ela usou como argumentos os desentendimentos que tiveram em alguns momentos no confinamento e o sertanejo aceitou o voto, dizendo que já esperava ir para a roça nesta semana.

Antes da abertura da votação para os demais confinados, Marcos Mion comunicou a todos sobre as mudanças nas regras, acabando com as divisões entre sede e baia, colocando todos na mira da roça. Stéfani Bays foi uma das poucas a comemorar a alteração, vislumbrando a possibilidade de se salvar desta berlinda.

Na troca de votos, tudo parecia rumar para uma situação calma, até que Mateus recebeu a segunda indicação, vinda de Mariano –ele já havia sido alvo de Lipe Ribeiro–, e a discussão tomou conta. O ator fez um discurso tão longo para demonstrar seu descontentamento que irritou até mesmo Jojo Todynho, sua aliada no jogo.

“Todo mundo já meteu o pau em todo mundo aqui. Tem que votar. Hoje tu dá voto, amanhã tu toma, pronto. Se eu tiver que sentar ali eu vou sentar. Acabou, gente. Segue, Mion. Porque hoje eu tô nervosa”, disse a funkeira, irritada com o prolongamento da fala de Mateus, que acabou ocupando o segundo banco da roça por ser o mais votado pela casa.

Chateado, o ator teve que escolher o terceiro roceiro, mas novamente voltou a se alongar em seu discurso, dizendo que tinha duas opções e estava dividido entre Lipe e Stéfani Bays. Após uma fala repleta de redundâncias, ele optou por colocar o namorado de Yá Burihan na berlinda.

Também coube a Mateus o poder da chama vermelha, que o obrigou a escolher dois peões para serem submetidos a uma nova votação por toda a casa. Ele colocou Biel e Stéfani para o “tiroteio”, mas a ex-MTV acabou recebendo quatro dos sete votos possíveis e ocupou o quarto banco.

Antes da conclusão da roça, Biel teve que abrir o poder da chama verde, que lhe dava a opção de ganhar um prêmio de R$ 20 mil ou salvar alguém da berlinda e colocar outra pessoa na zona do perigo. O funkeiro decidiu salvar Mateus e colocar Jojo em seu lugar, promovendo a última mudança.

Na etapa final, coube a Stéfani vetar um dos adversários da prova do fazendeiro, e ela tirou o sertanejo da disputa, que irá diretamente para a votação do público.