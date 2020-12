Jojo, Lipe ou Mariano? Vote na enquete · .

Stéfani Bays venceu a prova do fazendeiro, que foi refeita na madrugada desta quinta-feira (10), e se tornou fazendeira pela primeira vez em A Fazenda 12, se livrando da roça. Com isso, Lipe Ribeiro e Jojo Todynho foram empurrados para a berlinda contra Mariano. Quem você quer que fique no reality show da Record? Vote na enquete ao final do texto.

O final da prova que antes havia determinado Jojo fazendeira precisou ser refeito após diversos erros de supervisão da produção. Lipe contestou o resultado, então houve uma revisão interna que determinou que a disputa continuaria do ponto em que o ex-MTV havia sido eliminado da competição, com Jojo e Stéfani competindo uma contra a outra.

A prova parecia uma brincadeira das Olimpíadas do Faustão. Era aparentemente simples e consistia apenas em atravessar uma passarela com obstáculos e arremessar bolas contra uma parede giratória, acertando alvos coloridos.

Antes do início, Marcos Mion sorteou as cores que cada um dos participantes representaria. Lipe ficou com a verde; Jojo, com a amarela, e Stéfani, com a roxa.

Eles tinham que pegar duas bolinhas por vez em cada rodada e atravessar uma passarela que tinha obstáculos giratórios para dificultar a travessia. Asmática, Jojo teve muita dificuldade para conseguir cruzar o trajeto. Caiu por diversas vezes e empacou em uma das etapas, precisando da ajuda de Lipe para conseguir se desvencilhar.

Na nova disputa entre Stéfani e Jojo, a plataforma giratória tinha apenas duas placas amarelas e uma roxa. A funkeira continuou com difculdade de cumprir a atividade, então, apesar da desvantagem, a ex-MTV foi mais rápida, quebrou os dois discos amarelos e se tornou a nova fazendeira.