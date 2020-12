Jojo Todynho explica por que usa o vestido azul todos os dias; saiba · .

Jojo Todynho explicou para Jakelyne Oliveira o motivo de usar seu vestido azul praticamente todos os dias desde o início de A Fazenda 12. A cantora percebeu que a modelo estava com uma roupa diferente da do dia anterior e disse que não quer gastar mais roupas, mesmo na reta final do programa. “Não vou ficar sujando roupa todo dia, não sou nenhuma safada”, disse.

“Eu repeti a roupa que usei no primeiro trato [dos animais] dessa semana, que estava limpa. Repeti para terminar de sujar”, disse Jakelyne, ao explicar que não usa a mesma roupa todos os dias, mas também não liga em repetir.

“Ontem eu estava com um shorts azul de cintura alta e um cropped preto”, lembrou a modelo, que na manhã desta terça-feira (1º), estava usando um conjunto de short e camiseta rosas, bem claros.

“Não vou ficar gastando roupa, não. Vou matar esse aqui”, assegurou Jojo. O vestido azul já virou um ícone da funkeira nas redes sociais. Existem perfis, tanto no Twitter, quanto no Instagram, chamados “Vestido Azul da Jojo”, e diversos memes, como se a peça de roupa fosse uma das participantes.

Além disso, o vestido esteve presente em cenas memoráveis da cantora, como o momento em que ela amassou a própria garrafinha de água com uma colher de pau, após uma roça, trocou de roupa e entrou no chuveiro gelado usando a peça azul, para esfriar a cabeça.

Dentro do confinamento, os próprios peões costumam tirar sarro do vestido azul de Jojo. “Se você for eliminada, seu vestido cria perna e volta sozinho”, disse Lipe Ribeiro, na primeira vez que a funkeira caiu na roça. Lucas Selfie, depois de ser eliminado, afirmou que a peça de roupa apareceu mais no programa do que alguns peões que ainda estão confinados.

Confira:

O JEITO QUE A JOJO AMASSA UMA GARRAFA TÉRMICA MEU DEUS #AFazenda2020pic.twitter.com/G1J8ebquwZ

— PEDRAO (@Itspedrito) September 30, 2020