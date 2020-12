Jojo Todynho, Lipe e Biel cantam música do Flamengo em reality ‘A Fazenda’; assista

Os participantes do reality show da Record “A Fazenda 12” se divertiram ao som de “Em dezembro de 81”, música da torcida do Flamengo, durante a noite desta terça-feira. Na reta final do programa, os quatro finalistas Jojo Todynho, Lipe, Biel e Stéfani resolvarem cantar para aliviar a tensão com a finalíssima pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

A canção foi puxada pela rubro-negra Jojo e empolgou Biel, que torce pelo São Paulo, e Lipe. Os três cantaram no máximo volume enquanto Stéfani afirmava que não conhecia o hit dos flamenguistas. A música embalou os títulos do clube nas conquistas da Copa Libertadores e Brasileiro, em 2019.

No vídeo, ainda é possível ver que Jojo faz o símbolo de uma Torcida Organizada do clube. Nas redes, os torcedores curtiram a interação entre os participantes e o Flamengo. “A Fazenda 12” termina nesta quinta-feira e contou com um integrante do universo do esporte: o jornalista Cartolouco, ex-Globo, esteve como peão por alguns meses.