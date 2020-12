Jorge Jesus diz que o futebol brasileiro é o mais evoluído no mundo

Nesta terça-feira, na coletiva de imprensa antes do jogo da Supertaça de Portugal, que será nesta quarta-feira, contra o Porto, além de conversar sobre o duelo em si, Jorge Jesus, técnico do Benfica, declarou que o futebol brasileiro é o mais evoluído do mundo, comparando até mesmo o Brasileirão com o Campeonato Inglês.

Com uma passagem histórica pelo Flamengo de um pouco mais de um ano, o comandante português valorizou o tempo que passou por aqui, ressaltando o nível do futebol brasileiro. “Vim de um futebol com muitos jornalistas, vim do futebol mais evoluído do mundo. Campeões mundiais cinco vezes, os melhores jogadores do mundo”, disse.



Jorge Jesus comemorando o título da Libertadores de 2019 pelo Flamengo. (Foto: Divulgação/Flamengo)

O Mister ainda comparou o Campeonato Brasileiro com a Premier League, dizendo que se passasse na televisão lusitana como é transmitido o Inglês, seria possível constatar o poderio da competição. “Se o Campeonato Brasileiro passasse aqui como o Inglês, iam ver qual que é realmente o mais forte do mundo”, finalizou.

Pelo Rubro-negro, JJ comandou a equipe em 49 partidas e conquistou quase tudo o que disputou: Libertadores, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.