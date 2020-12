Jorge Jesus fala de ‘tensão’ com brasileiro, detona ‘histórias da carochinha’ e responde sobre tirar Arão do Flamengo

Como a tentativa anterior de abafar a bronca de Luisão no elenco do Benfica não funcionou, o técnico Jorge Jesus subiu o tom ao responder novamente sobre o caso nesta segunda-feira (28). Disse que os jornalistas querem “plantar” informações e que não responderia “histórias da carochinha”.

O caso em questão ocorreu na última quarta-feira (23) após o Benfica perder para o Porto por 2 a 0, em Aveiro, pela decisão da Supercopa de Portugal. Ex-zagueiro e capitão benfiquista por muitas temporadas, Luisão foi até o gramado e cobrou os atletas com o dedo em riste. Sobrou até para o diretor esportivo Rui Costa, segundo relato feito pelo jornal “A Bola”.

Naquele dia, Luisão ficou no banco de reservas no lugar do diretor-geral Tiago Pinto, afastado por COVID-19. Ao ver tudo que estava acontecendo, Jesus tentou acalmar o brasileiro.

O tema repercutiu tanto a ponto de no último domingo o jornal “A Bola” publicar que o ocorrido criou tensão interna no vestiário, incomodando Jesus. Por isso ele rebateu nesta segunda.

“Sobre o que aconteceu na Supercopa, só sei uma coisa que aconteceu: Perdemos para o Porto. Isso é a única coisa, factual. Tudo que querem plantar, escrever, têm todo direito. Nós aqui, todos os dias, eu, o presidente, Rui Costa, temos conversas sobre o Benfica, nossas estratégicas. Temos uma estrutura, sabemos o que fazer. Para falar do Luisão, sobre a pergunta. Luisão foi para o banco porque o Rui Costa entendeu que, naquele jogo, não tendo o Tiago [Pinto], convidou o Luisão. Isso não quer dizer que ele vai estar sempre no banco, porque não é a posição do Luisão. E amanhã o Luisão vai para o banco, se não acontecer nada com COVID-19”, disse Jesus.

O treinador não disse, mas, além de estar doente, Tiago Pinto está no final de suas funções no Benfica e a imprensa portuguesa já crava que ele vai trabalhar na Roma. Ou seja, Luisão deve ficar mais próximo do elenco a partir de 2021, embora não com o cargo de diretor-geral.

Ainda sobre a situação criada por Luisão, Jesus voltou a reclamar dos questionamentos. Inclusive, dos que perguntaram se, após perder o título para o rival, o Benfica voltará a se reforçar.

“Não posso responder a perguntas que não existem, não vou responder perguntas fabricadas. Todos os dias, eu, presidente, Rui Costa, o Tiago, quando voltar, conversamos todos os dias. O Benfica tem orientação, todos sabemos o que queremos. Você me faz essa pergunta que nunca teve a ver. Como posso responder? Tenho que responder coisas factuais. O que tem de verdade”, disse.

“Nós temos conversas sobre o destino do Benfica, mercado, o jogo. Isso é uma estrutura de futebol. Se não vamos falar de histórias da carochinha. Ninguém pode garantir nada sobre o mercado, que se abre agora. O Benfica está no mercado. É capaz de não entrar ninguém, não sair ninguém. Mas também é capaz de entrar alguém. Sair alguém. Temos que estar preparados para o que pode acontecer no mercado”, completou.

Ao ser interpelado se o clube está atrás dos volantes Willian Arão, do Flamengo, e William Carvalho, do Betis, Jesus desconversou. Ele é muito criticado em Portugal pelo número excessivo de contratações feitas a pedido dele no Benfica.

“O Arão e o William [Carvalho] foram meus ex-jogadores. Eu não preciso dizer qual o valor do Arão ou do William, vocês conhecem. Aquilo que preciso valorizar mais é os jogadores que trabalham comigo, os daquelas posições. Esses jogadores é que são minha preocupação. Que eles consigam o rendimento cada vez maior”, encerrou Jesus.