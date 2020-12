Jorge Jesus foge de pergunta sobre interesse do Benfica em Arão

Apesar das recentes especulações de que o Benfica poderia ser o destino dos volantes William Carvalho e Willian Arão, Jorge Jesus não quis comentar sobre contratações. O foco do Míster é fazer render quem está no elenco atual para que os Encarnados possam fazer um bom Campeonato Português.

– O mercado vai abrir para todos os clubes e ninguém pode garantir que ninguém saia ou entre. Todas as equipes procuram ajustar seus plantéis. O que é certo é que para alguém sair, é preciso que alguém entre. Não preciso dizer o valor que eles (Arão e William Carvalho) têm, todos sabem. O que preciso fazer é rentabilizar os atletas que jogam nessa posição, como Samaris, Weigl, Pizzi.

As Águias entram em campo nesta terça-feira para encarar o Portimonense em busca da liderança do Campeonato Português. Jorge Jesus balança no cargo após perder a Supertaça de Portugal para o Porto, além da eliminação antes da fase de grupos da Champions League e a busca por reforços deve se intensificar.