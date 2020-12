Jorge Salgado já fala como presidente do Vasco

O Vasco está próximo de confirmar seu próximo presidente. Jorge Salgado deve ser anunciado como novo mandatário nos próximos dias.

A confirmação vem após o julgamento desta quinta-feira, que não validou a eleição presencial, que teve a vitória de Leven Siano. Com isso, a eleição online que teve Jorge Salgado como vencedor se tornou a oficial.

Pelas redes sociais, Salgado mandou uma mensagem aos vascaínos. O dirigente afirmou que já irá começar a trabalhar para ajudar o Vasco.

“Torcida Vascaína, agora sim. Vamos olhar para o futuro. E o futuro do Vasco começa agora, com a assinatura da Justiça. Agradeço a todos q estiveram comigo nessa caminhada, a todos da @muitomaisvasco, e a todos os sócios q votaram nas duas eleições. Agradeço também ao Leven, Júlio, Campello e Frias, q como eu, se apresentaram para servir ao Vasco nesse próximo triênio. Vamos juntos colocar o Vasco onde ele deve estar. No topo. Como Clube e como time. Hoje mesmo já estarei em contato com o presidente Campello para dar seguimento à transição. O trabalho continua. Boa tarde a todos!” escreveu.

Torcida Vascaína, agora sim. Vamos olhar para o futuro. E o futuro do Vasco começa agora, com a assinatura da Justiça. Agradeço a todos q estiveram comigo nessa caminhada, a todos da @muitomaisvasco, e a todos os sócios q votaram nas duas eleições. pic.twitter.com/l7mcmvCtUV — Jorge Salgado (@jorgesalgadovg) December 17, 2020

Jorge Salgado anunciou entrevista coletiva na próxima segunda-feira. O dirigente deve divulgar os nomes para a próxima diretoria e as metas para o Vasco.

Assim, Jorge Salgado vai começar seu mandato no início de janeiro. O novo presidente terá que conviver com a crise financeira que vem assombrando o Vasco nos últimos anos.

Levan Siano reconhece a derrota

Candidato derrotado na decisão judicial, Leven Siano poderia recorrer da decisão. No entanto, o dirigente reconheceu a derrota e afirmou que não irá concorrer a novo cargo no Vasco no futuro.

“Sou uma pessoa de palavra, portanto acato o resultado como eu mesmo propus. O Vasco não merece mais indefinição. Que os torcedores compreendam que a decisão de por um ponto final nisso é definitiva e é pelo Vasco. Além disso, descabe recurso para o tribunal superior por decisões em tutela antecipada, de forma que recorrer apenas alimentaria a esperança do torcedor, sem que houvesse uma chance real de reversão. Isso apenas causaria tumulto e mais frustração e meu objetivo foi sempre dar alegria ao torcedor, de forma que eu não vou alimentar esperanças não realizáveis.

“]

O torcedor precisa compreender que não é somente o Vasco que precisa ser corrigido, mas o Brasil. Nem sempre a Justiça é justa, quanto mais no nosso país. Aos Vascaínos fica a mensagem final para reflexão de que o VASCO só voltará a ser realmente forte quando ele puder ser autodeterminado de dentro para fora e não por meio de intervenções externas de poderes paralelos. O Vasco precisa se libertar e essa liberdade só existirá quando seus homens e mulheres puderem cumprir as regras do clube e a elas se submeterem. Um Vasco de fora para dentro será sempre fraco.

Agradeço a todos meus conselheiros, vice-presidentes, executivos e a cada um dos 1.155 votos dados em 7 de novembro. Mais especialmente ainda, agradeço ao carinho dos milhões de torcedores Vascaínos em todo o Brasil que entenderam plenamente minha visão de Vasco sugerida.

É estranho que o clube tenha um Presidente que não me derrotou, mas lhe desejo sorte. Estarei na social ou na arquibancada sempre torcendo com os meus filhos. Neste momento me aposento da política do clube e após um justo descanso natalino, retorno aos meus negócios e clientes com a cabeça erguida. Por fim, peço a todos os torcedores que apoiem sempre o Vasco, seja quem for o Presidente. Obrigado” escreveu ao Globoesporte.com.