jornais se derretem e veem Neymar ‘pronto para o trono’ de Messi

Neymar teve mais uma atuação de gala na Champions League. Na goleada por 5 a 1 diante do Istanbul Basaksehir, marcou três gols e ainda sofreu o pênalti de mais um – e deixou Mbappé bater. Isso sem falar dos dribles e jogadas extraordinárias em campo. Um desempenho daqueles históricos, de deixar todos os jornais pela Europa aos seus pés.

“No pior momento de Messi dos últimos anos, Neymar parece definitivamente pronto para o trono”, sentenciou o espanhol As. “O ex-jogador do Barcelona inventou uma jogada de gênio aos 25 minutos, com direito a caneta, para colocar o PSG na frente. Foi um gesto técnico de uma beleza extraordinária e que evidencia que estamos diante de um jogador de outra época”, completou logo na sequência.

Na França, a atuação foi vista como quase perfeita e ganhou uma nota 9 do Le Parisien.

“Os erros de Neymar poderia ser contados nos dedos de uma só mão. O brasileiro teve uma performance praticamente perfeita e foi recompensado com um hati-trick”, disse o jornal.

“Imparável”, destacou o L’Équipe. “Às vezes ele é criticado por sua atitude. Mas Neymar mostrou de novo o quão precioso e essencial ele é”, completou.



Na Catalunha, antiga casa do brasileiro em seus tempos de Barcelona, os elogios também foram fartos.

“Neymar destrói o racismo”, destacou o Sport, que também elogiou Mbappé. “O Barcelona poderia ser de um deles. Neymar e Mbappé, em forma, são imparáveis. Tiveram um desses dias absurdos, com vontade de se divertirem. Especialmente o brasileiro”, completou.

“Uma atuação estelar de Neymar. O gênio brasileiro protagonizou um festival. Neymar mandou uma mensagem ao amigo íntimo Messi para que se anime a fechar pelo PSG para voltar a formar uma dupla de ouro”, escreveu o Mundo Deportivo.