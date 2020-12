jornal analisa mercado do Barcelona

Em meio ao impacto financeiro da pandemia do coronavírus no futebol e com eleições marcadas para 24 de janeiro, o Barcelona tem apenas um “movimento oficial” previsto para a próxima janela de transferências, e nem é para a chegada imediata de um jogador, como aponta o jornal catalão Mundo Deportivo.

O texto assinado por Fernando Polo aponta que a ideia do Barça é assegurar a chegada de Eric García para a próxima temporada. O zagueiro do Manchester City tem contrato só até o fim da temporada e, assim, já pode assinar pré-contrato com outro clube na virada do ano. Sua intenção é não negociar uma renovação e nem com outro time que não seja o Barcelona, segundo a publicação.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Há também a possibilidade de acertar a chegada de imediato com alguma compensação financeira aos ingleses.

De acordo com o Mundo Deportivo, o atleta de 19 anos tem “quórum da área esportiva e da maioria dos pré-candidatos à presidência”.

Além disso, o texto aponta que também não se espera que muitos atletas deixem o Camp Nou e diz que “uma das (saídas) que não se descarta é a de Carles Aleñá”, que está na mira do Getafe. Depois de ter retornado de empréstimo do Betis, o meio-campista de 22 anos disputou apenas cinco partidas em 2020-21, sendo uma como titular.