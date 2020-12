jornal argentino alerta o River para o Palmeiras

Depois de o River Plate ter se classificado à semifinal da Libertadores com uma goleada por 6 a 2 sobre o Nacional em Montevidéu, seu próximo desafio é o Palmeiras, um adversário bem avaliado pelo jornal argentino Olé.

É uma “máquina de fazer gols”, segundo a publicação.

“Sua notável contundência ofensiva se soma à solidez defensiva que mostra em casa. Um rival completo e com pontos muito altos que promete lutar mão a mão com a equipe de Gallardo”, diz a publicação, destacando o fato de os alviverdes somarem 28 gols marcados e nenhum sofrido nos últimos nove confrontos no Allianz Parque.

“Com um jogo aprovado e um ataque direto com pouca posse, as individualidades aparecem nos momentos importantes”, aponta o veículo, que destaca Gustavo Scarpa, “o jogador aberto pela esquerda do 4-2-3-1 que planeja (Abel) Ferreira, é o mais interessante dos paulistas”.

As semifinais irão ocorrer só em 2021. O vencedor irá duelar com Santos, Racing ou Boca Juniors na decisão de 30 de janeiro no Maracanã.