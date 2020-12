Jornal ‘banca’ Vinicius Jr. e põe Rodrygo como ‘Mr. Champions’ na ‘única dúvida’ de Zidane para decisão do Real

O Real Madrid joga o seu futuro na Champions League nesta quarta-feira, quando receberá o Borussia Monchengladbach. Para esta missão, o técnico Zinedine Zidane tem uma dúvida para formar o ataque, conforme publica o site do jornal As.

O veículo coloca Benzema garantido, assim como Vinicius Jr., “como diz a lógica”, destacando o papel do brasileiro na vitória por 1 a 0 sobre o Sevilla no fim de semana.

Para o outro posto, a disputa seria entre Rodrygo, Marco Asensio e Lucas Vázquez. Sobre o brasileiro, a publicação o chama de “Mr. Champions” enaltece os números do atleta na competição europeia, na qual soma cinco gols e três assistências em 517 minutos em campo. “O dado justificaria por si só a presença do Raio nos 11 iniciais”.

Embora o jornal coloque a formação do ataque como única dúvida de Zidane, há uma outra questão a ser descoberta na escalação do Real, uma vez que o lateral-direito titular Daniel Carvajal pode não estar fisicamente apto ao jogo. Assim, Lucas Vázquez poderia mais uma vez fazer a função ou Nacho poderia exercer o papel.

Com sete pontos conquistados até o momento, o Real Madrid aparece na terceira posição do grupo B e encara o Borussia Mönchengladbach, que lidera a chave com oito unidades. Os espanhóis se classificam com uma vitória às 17h (de Brasília) desta quarta no Alfrdo Di Stéfano. Em caso de empate, o time merengue depende de uma vitória da Inter de Milão diante do Shakhtar Donetsk para ficar com a vaga.