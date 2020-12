Jornal diz que lanterna do Português já apresentou proposta a Honda, do Botafogo

O Portimonense tornou-se “adversário” do Botafogo no que se refere ao meia-atacante Keisude Honda, 34. Lanterna do Campeonato Português, o clube já apresentou uma proposta ao japonês, segundo informa o jornal “A Bola”, nesta quarta-feira (23).

Honda tem contrato com o Botafogo até 28 de fevereiro do próximo ano, após o encerramento da atual edição do Campeonato Brasileiro. O time carioca é o 18º colocado e, assim como o Portimonense, luta para não ser rebaixado.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A publicação não cita valores nem tempo de contrato oferecido, mas sim que o jogador japonês, anunciado pelo clube da Estrela Solitária em 31 de janeiro deste ano, chegou com outras perspectivas. Mas a temporada em si tem sido uma decepção.

O Botafogo não disputou o título do Estadual, foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e no Brasileirão acumula apenas 4 vitórias e 11 empates em 26 jogos. A cada rodada a briga para não cair fica mais difícil.

Honda tem 27 jogos e três gols em 2020 e está insatisfeito com o próprio desempenho e com a temporada do Botafogo. Também não gostou nem um pouco da pressão que torcedores fizeram ao elenco há poucas semanas.

De acordo com o jornal, Honda teria interesse em voltar para a Europa, mas isso só será possível se ele se transferir em janeiro, ou seja antes do final do contrato. A questão é se o Portimonense, equipe que venceu duas das dez partidas que disputou no Português, vai interessá-lo.