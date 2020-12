Jornal diz que Pochettino no PSG pode ameaçar futuro de Dybala da Juventus

Com mais um ano e meio de contrato com a Juventus, Paul Dybala pode ter o futuro no clube italiano ameaçado pelo Paris Saint-Germain, segundo o jornal italiano “Tuttosport”.

A publicação diz que o argentino de 27 anos está feliz em Turim e gostaria de ampliar o vínculo, mas após um 2020 “estranho”, no qual sofreu com a COVID-19 e terminou o último jogo do time no ano no banco de reservas o futuro ficou em aberto.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A partida terminou com placar de 3 a 0 para a Fiorentina e foi a pior da Juventus em todo o ano.

De acordo com o jornal, o estafe de Dybala sabe que o técnico Mauricio Pochettino, que também é argentino, tem o interesse de trabalhar com o atacante. O comandante está muito próximo de ser anunciado pelo Paris Saint-Germain para substituir o alemão Thomas Tuchel, demitido há três dias, e, segundo apuração dos italianos, quer focar em jogadores com o perfil de Dybala.

Pochettino já tentou levar Dybala para o Tottenham em 2019, mas fracassou. No entanto, o PSG tem “argumentos” muito mais sólidos para conseguir a transação. Entenda-se: dinheiro para colocar na mesa e/ou jogadores para emprestar.

O “Tuttosport” diz que o clube francês estaria disposto a pagar até 60 milhões de euros (hoje, R$ 384,48 milhões) se realmente decidir investir no argentino. A publicação recorda que o valor é menor do que os 100 milhões de euros (R$ 640 milhões) estimados pela Juventus.

A reportagem diz também que a Juventus não pretende perder o jovem e que tem até um plano de renovação ousado. Um novo contrato até o final da temporada 2024/25, com salário de 7,5 milhões de euros (R$ 48 milhões) mais 1,2 milhão de euros de bônus (R$ 7,6 milhões).