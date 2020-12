jornal espanhol diz que Florentino cogita demitir técnico e especula sucessor

Apesar de Zinedine Zidane garantir que não pedirá demissão do Real Madrid, o jornal espanhol El Mundo garante: o treinador está na corda bamba e corre “sério perigo” de perder o emprego.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O clube merengue está pressionado pelo começo ruim de temporada, que coloca o Real em terceiro lugar no seu grupo na Champions League, com classificação às oitavas de final ameaçada, e em quarto na tabela de LaLiga, sete pontos atrás da líder Real Sociedad.

Segundo o jornal espanhol, o rendimento do Real nos últimos jogos coloca em dúvida até se Zidane estará no banco na próxima quarta-feira (9), contra o Borussia Monchengladbach. O diário informa que o presidente Florentino Pérez cogita a troca no comando para fazer ressurguir a equipe.

Florentino Pérez. Getty Images

O futuro de Zidane depende de uma reunião do cartola merengue e seus pares. Além dos resultados, são questionadas algumas decisões tomadas pelo técnico, como mudanças táticas e de nomes importantes na equipe.

Caso Zidane realmente seja demitido, o jornal El Mundo já especula quem pode assumir o Real Madrid. O nome favorito é o de Mauricio Pochettino, demitido do Tottenham há mais de um ano e parado desde então. Outro nome na mesa é Raúl González, ex-atacante e grande ídolo do clube, que dirige o Castilla, equipe de base do Real.