Jornal espanhol prevê Brenner na Europa em 2021 e até coloca possível destino

Um dos destaques de um São Paulo que vive bom momento, apesar da eliminação para o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira, Brenner foi enaltecido em lista do jornal espanhol Marca dos 100 melhores jogadores de 2020.

O atacante figura na 91ª posição, a melhor entre atletas que atuam no país, além de ser um dos 11 brasileiros que estão presentes na relação. Ele soma 38 jogos e 22 gols no ano, sendo que 18 deles saíram a partir de outubro.

Brenner é um dos responsáveis para que o São Paulo seja líder do Campeonato Brasileiro e com o melhor ataque, com 47 gols. O camisa 30 foi às redes 11 vezes na competição, cinco a menos do que o artilheiro Thiago Galhardo.

Assim, além de colocá-lo na lista, o jornal ainda apontou que ele deve estar na Europa em breve e até apontou um eventual interessado.

“Em 2020 esteve no Brasil, em 2020 estará na Europa… salvo giro drástico dos acontecimentos. O atacante de 20 anos desatou todo seu instinto goleador (alcançou a carreira dos 20 tentos) em um São Paulo de Daniel Alves e Juanfran que caminha líder do Brasileirão. O Arsenal estaria interessado em repetir a jogada que fez com Martinelli em 2019”, diz a publicação.