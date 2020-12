Jornal francês diz que Neymar não teve fratura após ‘tesoura’ de ex-São Paulo

Os primeiros exames feitos por Neymar trouxeram um pouco de tranquilidade ao Paris Saint-Germain e ao próprio atacante. Ele não sofreu fratura no tornozelo esquerdo, mas para ter uma noção maior da lesão terá de realizar exames mais detalhados.

O brasileiro foi atingido por uma “tesoura” do volante Thiago Mendes durante o duelo entre PSG e Lyon, no último domingo (13), pela Ligue 1. Deixou o campo chorado e muito preocupado.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

De acordo com o jornal “Le Parisien”, Neymar será submetido a uma ressonância magnética nesta segunda-feira (14) e a outros exames, que permitirão determinar a gravidade exata da entorse e quantos dias ficará afastado.

Os médicos do PSG estão preocupados porque se for uma lesão mais gravenos ligamentos ele pode ficar alguns meses afastado dos gramados. Já é certo que ele não joga mais até o final de dezembro.

Sobre o lance no jogo, o brasileiro Thiago Mendes, ex-São Paulo, acabou usando a própria conta no Instagram para se desculpar. “Erros acontecem. Mas estou aqui para pedir desculpas ao Neymar”.

Ele foi expulso no final do confronto, que o Lyon venceu por 1 a 0, no estádio Parc des Princes, em Paris.