jornal lista jogadores que estão ‘perdendo o trem’ com Koeman no Barcelona

O Barcelona deu impressão de que iria evoluir na temporada sob o comando de Ronald Koeman. Mas o empate em 2 a 2 com o Valencia, no último sábado, foi repercutido na imprensa espanhola, com destaque negativo para seis jogadores que, segundo a publicação, estão se perdendo.

Segundo o diário Marca, o brasileiro Philippe Coutinho é um que está ‘com saudade do banco’. Depois de um início bom de temporada no retorno ao Camp Nou, o camisa 14 teve uma queda de rendimento.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Coutinho foi titular na partida contra o Valencia, mas teve uma atuação abaixo do esperado. Chegou a ameaçar com dois chutes na segunda etapa, mas o desempenho não foi suficiente para mantê-lo em campo até o fim.

Quem também não está com moral é Clément Lenglet. Mais uma vez na reserva, ele foi acionado apenas quando Koeman quis colocar três zagueiros. Na partida, ele viu Ronald Araújo e Óscar Mingueza inciarem o duelo.

O jornal destacou também a falta de confiança do treinador em Samuel Umtiti. Mesmo com o francês retornando de lesão, Koeman decidiu deixar o campeão do mundo em 2018 como opção no banco sem ser acionado durante o duelo contra o Valencia.

Quem também está com pouca moral com o técnico é Miralem Pjanic. Contratado por 60 milhões de euros, algo em torno de R$ 375 milhões, o meio-campista entrou apenas na parte final da equipe. Na última semana, Pjanic chegou a reclamar de falta de oportunidades, mas não conseguiu convencer o comandante de que deveria ganhar mais minutos.

Francisco Trincão foi outro que começou a temporada bem e, para o jornal, vem decepcionando com a camisa do Barcelona. Versátil, ajuda o time catalão em diversas posições. No entanto, para o jornal Marca, o rendimento do português caiu e a contribuição tem sido mínima dentro das quatro linhas.

Para finalizar, Riqui Puig também foi destaque negativo. De acordo com a publicação, o jovem não consegue demonstrar nos treinos que merece mais chances no time titular. Foram apenas quatro jogos disputados na atual temporada.