jornal monta ‘lista de presentes’ ideal para técnicos da Premier League

O Natal é uma época em que as pessoas renovam suas esperanças sobre suas vidas e recebem presentes de parentes e entes queridos. Entre pessoas famosas no mundo do futebol, esse tipo de prática também é usual. Por isso, o jornal Daily Mail imaginou o que cada treinador da Premier League gostaria de receber de presente.

Dentro do chamado Big 6, a dupla de Londres Arteta e Lampard gostaria de ver dois de seus principais jogadores recuperando o bom futebol. É o caso de Aubameyang, no Arsenal, e Kai Havertz, no Chelsea. O primeiro, com contrato renovado, tem feito falta ao time na fase atual, enquanto o segundo foi a contratação mais cara da última janela europeia (80 milhões de libras esterlinas).

Nos casos de Klopp e Guardiola, campeões nos últimos três anos da liga, alguns reforços cairiam bem, de acordo com o jornal. No caso do Liverpool, um zagueiro seria ideal, principalmente após perder o holandês Virgil van Dijk, com uma grave lesão no joelho direito. Para o Manchester City, por sua vez, um substituto a longo prazo para Sergio Aguero, que mal tem atuado, seria o ideal.

Para José Mourinho e o Tottenham, o presente ideal seria um troféu, segundo a publicação. O português conquistou sua última taça com o Manchester United, em 2017, enquanto os Spurs seguem sem uma conquista desde 2008, quando venceram a Copa da Liga Inglesa.

Fechando a lista dos seis principais clubes da Inglaterra, o presente mais curioso iria para Ole Gunnar Solskjaer. Pressionado por alguns resultados recentes do time, o treinador do United chegou a ter seu cargo ameaçado e o jornal apontou um novo contrato como seu presente ideal.

Guardiola, Klopp e Mourinho: três dos técnicos estrangeiros da Premier League Montagem ESPN com Getty Images

Com os presentes ou não, todos esses times entrarão em campo neste final de semana, com a tradicional rodada de Boxing Day do torneio. Os Canais Disney transmitirão algumas dessas partidas, ao vivo e com exclusividade, incluindo duelos como Leicester City contra Manchester United e o dérbi entre Arsenal e Chelsea.

Veja jogos do Boxing Day transmitidos na ESPN Brasil e no FOX Sports:

SÁBADO (26/12)

9h30

Leicester x Manchester United (ESPN Brasil)

12h

Fulham x Southampton (ESPN Brasil)

14h30

Arsenal x Chelsea (ESPN Brasil)

17h

Sheffield United x Everton (ESPN Brasil)

DOMINGO (27/12)

9h

Leeds United x Burnley (ESPN Brasil)

11h15

West Ham x Brighton (ESPN Brasil)

13h30

Liverpool x West Bromwich (ESPN Brasil)

16h15

Wolverhampton x Tottenham (FOX Sports)