jornal português coloca dois brasileiros entre joias que podem brilhar em 2021

Fonte inesgotável de talentos, o futebol brasileiro produz todos os anos nomes prontos para brilharem nas principais ligas do mundo.

Neste domingo, o diário português A Bola montou uma lista com nada menos do que 100 joias que podem estourar nos próximos anos.

Até o momento, a publicação divulgou 20 nomes e deve revelar os outros 80 nos próximos dias.

Dentre os primeiros colocados, estão dois brasileiros que fazem sucesso por aqui, brilharam na seleção de base do Brasil e em seus respectivos clubes; Os nomes escolhidos foram Gabriel Verón, do Palmeiras, e Talles Magno, do Vasco.

O destaque do Verdão de 18 anos foi definido pela publicação como “Aceleração fortíssima, fantástica capacidade de drible, muito bom controle de bola e qualidade na finalização”.

Por outro lado, o A Bola detalhou um pouco mais os passos de Talles Magno e rasgou elogios ao talento da Colina.

“Excelente técnica individual para desenvolver um futebol mais associativo, mas características sobretudo apropriadas para equipes assentes em transição ofensiva, fazendo aproveitamento do fato de ter mais espaço para acelerar, conduzir e driblar em progressão. Excelente controle e criatividade”.

Ambos foram destaques da seleção campeã do mundo em 2019 e são esperanças técnicas e financeiras das duas equipes.

O ESPN.com.br acompanha de perto as possíveis negociações de ambas as joias e noticiou há alguns meses o interesse de clubes europeus nas duas revelações.

Porém, por conta da pandemia da COVID-19, o mercado de transferências ficou bem mais restritivo e não houve grandes investimentos por parte dos clubes.