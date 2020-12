jornal português coloca Vitor Hugo na mira de Jorge Jesus

A defesa segue sendo prioridade de Jorge Jesus no Benfica. Depois de ver o Conselho Fiscal do Santos vetar negociação de Lucas Veríssimo com as Águias, o Mister tem novo ‘plano A’ para a próxima janela de transferências.

O nome da vez, segundo o jornal A Bola, de Portugal, é do zagueiro Vitor Hugo. O brasileiro deixou o Palmeiras em 2020 para rumar ao Trabzonspor, da Turquia.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O Benfica já teria enviado um olheiro para analisar Vitor Hugo na partida entre Trabzonspor e Sivasspor, pelo Campeonato Turco.

Campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016 e da Copa do Brasil em 2015, Vitor Hugo chegou ao clube turco pelo valor de R$ 20 milhões e recebe um salário anual de 1,35 milhão de euros, cerca de R$ 8,3 milhões.

Essa é a segunda passagem do defensor pelo futebol europeu. Antes, também vendido pelo Palmeiras, Vitor Hugo passou pela Fiorentina.

Vitor Hugo comemora a conquista do Paulistão 2020 com o Palmeiras Cesar Greco/Ag Palmeiras

O Benfica volta a campo na próxima quinta-feira (10) pela Europa League contra o Standard de Liège, na Bélgica, às 14h55. Os Encarnados estão com 11 pontos, na 2ª colocação, e já estão classificados à próxima fase.