jornal português revela plano de Jorge Jesus para janeiro; veja detalhes

Vice-líder do Campeonato Português e na fase eliminatória da Europa League, o Benfica já começa a pensar em 2021. E o técnico Jorge Jesus já sabe os passos que dará no mercado de transferências.

A janela europeia de inverno abre daqui a duas semanas, em janeiro, e o Mister, de acordo com o jornal A Bola, já tem em mente a busca por um zagueiro, um lateral-esquerdo e um meia.

Por outro lado, as Águias, ainda de acordo com o veículo, já possuem também uma ‘barca’ formada pelos jogadores que Jorge Jesus não conta para 2021.

Para a defesa, o plano A do Mister segue sendo o zagueiro Lucas Veríssimo, do Santos. Para a lateral-esquerda, segundo o A Bola, o Benfica pretende um jogador mais alto para fazer sombra a Grimaldo.

No meio campo, os Encarnados observam o meia Boubakary Soumaré, do Lille. O francês de 21 anos, que atua como volante, é bem visto por Jorge Jesus para vestir a camisa do clube português.

Por outro lado, alguns jogadores estariam de partida. A lista conta com Julian Weigl, que não estaria feliz na Luz, os zaguerios Todibo e Ferro e os meias Samaris, Chiquinho e Franco Cervi.

Jorge Jesus durante jogo amistoso entre Benfica e Rennes Getty Images

O Benfica ocupa a 2ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Português, dois pontos atrás do líder Sporting. Já na Europa League, as Águias estão na fase 16 avos de final e irão enfrentar o Arsenal.