jornal relata ‘annus horribilis’ de Hazard no Real Madrid

O Real Madrid se despede de 2020 nesta quarta-feira, quando visita o Elche às 17h30 (de Brasília), em jogo válido por LaLiga, com transmissão do Fox Sports. Para o confronto, o técnico Zinedine Zidane disse que a ideia é que Eden Hazard jogue um pouco, mas isso certamente não mudará o ano discreto do belga, que chegou com a missão de ser um dos protagonistas do time no meio de 2019.

O jornal espanhol El Confidencial fala em ‘annus horribilis’ do jogador e cita que ele tem números piores que Diego Costa, Ousmane Dembélé e Gareth Bale.

Dos quatro citados, Hazard só disputou mais partidas e teve mais minutos em campo do que Dembélé, mas o francês participou diretamente de quase o dobro de gols do que o belga. São cinco gols e duas assistências para o atleta do Barcelona, enquanto o do Real tem o mesmo número de passes para gol, mas marcou três a menos.

Por falar em participações diretas em gol, Hazard só precisa de menos minutos, em média, para registrar uma assistência ou gol do que Bale. Porém, o jogador do Tottenham termina o ano com mais minutos em campo do que o belga. São 135 minutos de vantagem para o galês no momento, apesar das lesões e do tempo em que ficou encostado no Real. (Veja números ao fim da matéria).

Com isso, o jornal diz que o camisa 7 do time merengue “se despede de um ano fatídico, marcado pela falta de continuidade e uma série de lesões que parecem não ter fim”.

O veículo ainda destaca que “em suas escassas aparições, o ponta ofereceu os argumentos que o levaram a ser reconhecido como um dos melhores do mundo”, mas, por outro lado, diz que “os números não enganam. Eden é um dos mais interessados em dizer adeus a 2020, um novo ‘annus horribilis’ para sua carreira como jogador”.

Hazard reclama durante derrota do Real Madrid para o Alavés, por LaLiga EFE

Veja números:

Diego Costa

22 jogos, 942 minutos, 5 gols e 2 assistências

Precisa de 134,57 minutos para participar de um gol

Eden Hazard

15 jogos, 877 minutos, 2 gols e 2 assistências

Precisa de 219,25 minutos para participar de um gol

Gareth Bale

18 jogos, 1012 minutos 4 gols, 0 assistências

Precisa de 253 minutos para participar de um gol

Ousmane Dembélé

13 jogos, 623 minutos, 5 gols e 2 assistências

Precisa de 89 minutos para participar de um gol