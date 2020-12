Jornal revela interesse de Flamengo e Palmeiras em lateral desejado pelo Boca Juniors

Nas quartas de final da Conmebol Libertadores, o Boca Juniors segue atento ao mercado para reforçar o seu plantel para a próxima temporada. Certo de que não poderá contar com o ex-São Paulo Julio Buffarini a partir de julho de 2021, uma vez que o lateral optou por não renovar o seu vínculo, o Xeneize mira a contratação de uma joia sul-americana, mas terá forte concorrência por ela.

De acordo com a TNT Sports, da Argentina, o clube portenho tem interesse na contratação do lateral-direito Ángelo Preciado, do Independiente Del Valle, mas tem como concorrentes Flamengo e Palmeiras, que também se interessam pelo jovem defensor de 22 anos que já faz parte da seleção equatoriana.

O nome de Preciado foi oferecido à diretoria do Boca, que desde então vem acompanhando o desempenho de Preciado, que disputou a Libertadores pelo Del Valle, então comandado pelo técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, mas eliminado nas oitavas para o Nacional.

A publicação, porém, não diz se um dos três clubes está na dianteira pelo reforço. Revelado nas categorias de base do clube equatoriano, Preciado tem 29 jogos disputados em 2020 e quatro gols marcados.