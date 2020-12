Jornal revela que Suárez tinha pré-contrato com a Juventus, mas imbróglio de passaporte impediu negócio

Destaque com a camisa do Atlético de Madrid desde que chegou ao clube, Luís Suárez admitiu que seu destino ao deixar o Barcelona seria outro. Segundo informações que foram publicadas neste domingo (20) pelo jornal Corriere dell’Umbria, o uruguaio já tinha firmado pré-contrato com a Juventus.

De acordo com a publicação, o uruguaio teria confirmado que um acordo na Vecchia Signora tinha sido acertado entre 28 ou 29 de agosto. Ainda conforme o diário, houve em 14 de setembro uma ligação de Fabio Paratici, diretor esportivo do time de Turim, comunicando a Suarez que o a transferência não poderia ser concretizada.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

As declarações teriam sido dadas durante uma videoconferência do jogador uruguaio com membros do Ministério Público da Itália, que investigam um suposto esquema de fraude na obtenção do passaporte italiano a Suárez.

Com todas as vagas para jogadores estrangeiros do elenco preenchidas, a Juventus teria se movimento para que o uruguaio conseguisse a cidadania italiana, que poderia facilitar um desfecho positivo na transferência para Turim.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O Corriere dell’Umbria revela ainda que nos últimos meses as autoridades italianas investigam se membros da diretoria da Juventus facilitaram o processo do passaporte ao uruguaio. Após os rumores ganharem força no país, Fabio Paratici se manifestou publicamente dizendo que o clube ‘agiu com total transparência e de acordo com as regras’.

O jogador teria recebido com antecedência as perguntas que seriam feitas durante o exame da língua local na Universidade para Estrangeiros de Perugia. Segundo rumos da investigação, o roteiro teria chegado às mãos do jogador em 10 de setembro.

“É verdade. Recebi um e-mail da professora Stefania Spina com as possíveis questões do exame”, teria dito o jogador às autoridades italianas.

Sem acerto com a Juventus, Suárez foi anunciado como reforço do Atlético de Madrid no dia 23 de setembro.