Jornalista da CNN americana faz desabafo emocionante após morte da filha bebê · .

Jornalista da CNN americana, Andrew Kaczynski fez um desabafo em seu perfil na plataforma digital Medium, após revelar a morte de sua filha, Francesca, na última quinta-feira (24), véspera de Natal. A menina tinha apenas nove meses e não resistiu às complicações de um câncer.

“É com o coração muito pesado que temos que dizer que Francesca faleceu na noite passada nos braços de sua mãe e seu pai. Acabamos de postar seu obituário”, escreveu ele, que é casado com a jornalista Rachel Ensign.

Em relato emocionante, Kaczynski falou sobre as caraterísticas mais admiráveis da garotinha. “Em sua curta vida, Francesca foi um bebê extrovertido, ousado e curioso. Ela tinha olhos castanhos enormes e profundos que acompanhavam tudo o que seus pais estavam fazendo. Ela adorava comer e ser abraçada, principalmente à noite. Fã da Vila Sésamo [programa infantil], Francesca gostava de fazer longas caminhadas pela cidade de Nova York e Boston, brincar com seus brinquedos e balões, fazer terapia da fala e ‘acariciar’ (ou seja, agarrar) seu gato Ryland”, iniciou.

“Uma de suas atividades favoritas era rolar no berço de um lado para o outro. Ela adorava ver seus pais e cumprimentá-los com o maior sorriso do mundo e um chute animado ao acordar de uma soneca”, completou.

O jornalista ressaltou a importância de Francesca ter sido um bebê feliz, apesar da enfermidade: “Seus muitos sorrisos emocionaram o mundo. Ela foi tão generosa com eles, mesmo quando a maioria dos sorrisos de volta estavam cobertos por máscaras e mesmo quando ela enfrentou desafios que assustariam um adulto, como um diagnóstico de câncer ou nascer com perda auditiva”.

Andrew aproveitou para exaltar a importância dos médicos que cuidavam da filha. “Todos no Hospital Infantil de Boston tratavam Francesca com amor e bondade extraordinários. Médicos e enfermeiras arfavam de alegria quando a viam sorrir quando entravam no quarto. Ela adorava musicoterapia. No Halloween, ela se vestiu com suas enfermeiras com um traje caseiro de Pasta Fagioli”, relembrou.

Por fim, ele reforçou que qualquer manifestação de carinho à família, feita em forma de presentes, deve ser doada “para o evento de caridade PMC Winter Cycle, que doa 100% de cada dólar arrecadado diretamente para o Dana-Farber Cancer Institute”.

“Francesca mostrou aos pais um tipo de amor que eles nunca conheceram e nunca esquecerão. Beanie deixa seus pais, seu Bubbe, seus avós, sua tia e tio e primos”, encerrou.

Confira o relato completo aqui.