José Mourinho tem interesse em levar Sergio Ramos para o Tottenham, diz jornal

O técnico José Mourinho deseja contar com um reforço de peso para a defesa do Tottenham no futuro. Segundo os jornais Evening Standard e Daily Mail, o português tem interesse em levar Sergio Ramos para o clube inglês.

O zagueiro está em seu último ano de contrato com o Real Madrid e ainda não chegou a um acordo para renovar.

Dessa forma, o treinador dos Spurs, que já trabalhou com o espanhol nos merengues entre 2010 e 2013, está de olho no impasse e almeja sua contratação.

Os veículos apontam que Mourinho planeja reforçar o setor defensivo com um zagueiro forte e experiente. Além disso, ressaltam que Ramos considera deixar o Real após 15 anos.

No entanto, o Tottenham não é o único interessado no capitão merengue. O Paris Saint-Germain também analisa o desfecho de sua renovação contratual e apresenta o defensor na lista de possíveis reforços.

O vínculo do zagueiro espanhol com o Real Madrid se encerra no dia 30 de junho de 2021. Assim, o jogador pode conversar com outros clubes para fechar um pré-contrato a partir de janeiro.

Revelado pelo Sevilla, Sergio Ramos chegou ao Real em 2005. Em 15 temporadas pelos blancos, marcou 100 gols em 665 partidas e conquistou 31 títulos.