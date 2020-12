Jovem de 16 anos é morto com quatro tiros na cabeça no interior de AL

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros, nessa sexta-feira (25), no município do Pilar, em Alagoas. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar (PM), acionada para a ocorrência, apesar do fato, não há, até o momento, informações do que teria motivado o crime.

O menor foi atingido por quatro disparos de arma de fogo na cabeça, vindo a óbito antes mesmo dos primeiros socorros. O calibre da arma não foi identificado.

Já os os suspeitos fugiram após a prática do crime.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e funcionários do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados ao local, para a perícia do corpo e o seu recolhimento, respectivamente.

O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais de Alagoas.

Fonte: Gazetaweb.com