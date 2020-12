Jovem de 16 anos quebra recorde na Champions, Dortmund vira sobre Zenit com ‘lei do ex’ e avança como líder

O Borussia Dortmund precisava de apenas uma vitória diante do já eliminado Zenit para confirmar a liderança do grupo F da Champions League. Os alemães sofreram, não jogaram bem, mas buscaram a virada por 2 a 1, fora de casa, nesta terça-feira.

Sebastian Driussi abriu o placar para os russos em St. Petersburg, Lukasz Piszczek empatou e Axel Witsel definiu a igualde. O autor do último gol defendeu o clube russo entre o meio de 2012 e o começo de 2017.

No outro jogo da chave, a Lazio empatou com o Club Brugge por 2 a 2, no Estádio Olímpico de Roma, e ficou com a segunda vaga.

Os alemães terminam o grupo com 13 pontos, três a mais do que os italianos. Os belgas fizeram oito unidades e vão à Europa, enquanto o time russo, que era o cabeça de chave, termina na lanterna com apenas uma unidade.

O triunfo do Dortmund ainda representou a quebra de um recorde. Youssoufa Moukoko entrou em campo durante a segunda etapa e se tornou, aos 16 anos e 18 dias, o mais jovem na história a atuar na competição que existe desde 1992-93.

Os confrontos das oitavas de final da Champions, assim como os da fase de 16avos de final da Europa League, serão sorteados na próxima segunda-feira.

Lukasz Piszczek comemora seu gol pelo Dortmund sobre o Zenit EFE

Zenit 1 x 2 Borussia Dortmund

GOLS: Driussi (Zenit); Piszczek (Borussia Dortmund)

ZENIT: Kerzhakov; Sutormin, Prokhin, Rakitskiy (Lovren) e Douglas Santos; Ozdoev (Krugovoy), Barrios e Kuzyaev (Wendel); Malcom (Karavaev), Azmoun e Driussi (Dzyuba). Técnico: Sergei Semak

BORUSSIA DORTMUND: Hitz; Piszczek (Zagadou), Can e Hummels (Sancho); Passlack (Moukoko), Bellingham, Witsel, Brandt (Reyna) e Schulz; Hazard (Knauff) e Reus. Técnico: Lucien Favre

-Com 16 anos e 18 dias, Moukoko se torna o mais jovem a jogar uma partida de Champions Leaguel, quebrando o recorde de Celestine Babayaro em 1994 (16 anos e 87 dias)

-Driussi fez seu 2º gol na temporada, o 1º desde 11 de agosto. Foram 12 jogos de jejum sem marcar

-Piszczek não marcava desde 14 de fevereiro, quando balançou a rede em vitória sobre o Frankfurt – foi a única vez que foi à rede na temporada passada

-Witsel não fazia gol desde a vitória por 5 a 0 sobre o Union Berlin em 1º de fevereiro

-O Dortmund vence após 3 partidas (vinha de 2 empates e uma derrota)

-Finalizações: Zenit 17 x 14 Borussia Dortmund

-Finalizações no alvo: Zenit 4 x 5 Borussia Dortmund

-Posse de bola: Zenit 44,6% x 55,4% Borussia Dortmund

Os mandantes foram mais perigosos no primeiro tempo e abriram o placar aos 16min em uma bela jogada coletiva que começou em cobrança de lateral pela esquerda. No outro lado, Sutormin recebeu de Malcom na área e deu a assistência para Driussi chutar com desvio e vencer Hitz. O Dortmund, sem intensidade, estave longe de empolgar e chegou a ver o adversário marcar mais um aos 33min, com Azmoun, mas o lance foi anulado corretamente por impedimento. A melhor opoportunidade dos alemães na etapa inicial veio nos segundos finais com uma finalização de Reus na trave.

Os aurinegros voltaram do intervalo sem mudanças e quase levaram o segundo logo aos 2min, quando Hitz fez boa defesa em conclusão de Kuzyaev dentro da área. Aos 13min, o técnico Lucien Favre colocou Reyna e Moukoko nas vagas de Brandt e Passlack.

Aos 23min, os aurinegros empataram com Piszczek, que completou da pequena área após bate-rebate em cobrança de escanteio. A virada saiu dez minutos mais tarde com um chute de fora da área de Witsel.

Lazio 2 x 2 Brugge

Os italianos abriram o placar aos 12min, quando Correa aproveitou rebote de Mignolet após defesa do goleiro em chute de Luis Alberto. Porém, a equipe visitante empatou três minutos depois. Reina espalmou para o meio da área depois de chute de Lang, e Vormer estufou a rede. Immobile colocou os mandantes em vantagem novamente aos 27min, convertendo uma cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu ao ter sido acertado por Clinton Mata na área. Assim, o artilheiro chegou a cinco gols, um a menos do que Marcus Rashford, Erling Haaland e Álvaro Morata, que são os artilheiros no momento da competição. Ele ainda marcou pela nona partida oficial seguida.

A situação da Lazio, teoricamente, ficaria mais tranquila a partir dos 39min, quando Sobol cometeu falta, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso de campo. Porém, mesmo com a vantagem numérica, a equipe italiana levou o empate de Vanaken aos 31min. Os belgas se classificariam se vencessem, até foram para cima, acertaram a trave nos acréscimos, mas não conseguiram a virada.

A equipe italiana, assim, vai ao mata-mata da Champions pela primeira vez desde que alcançou as quartas de final em 1999-00.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo por seus respectivos campeonatos nacionais no fim de semana.

Sábado, 12/12, 13h*, Zenit x Dynamo Moscou

Sábado, 12/12, 11h30*, Borussia Dortmund x Stuttgart

*horário de Brasília