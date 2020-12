Jovem do Arsenal diz que gol foi consciente, e rivais reagem: ‘Mentiroso’, ‘Cala a boca’

O Arsenal surpreendeu a muitas pessoas no último sábado (26), durante a rodada de Boxing Day, com a vitória por 3 a 1, no Emirates Stadium, contra o Chelsea pela Premier League.

Mas um gol em especial chamou mais a atenção por sua beleza. O jovem Bukayo Saka, ao tentar cruzar na área para um de seus companheiros, encobriu o goleiro Edouard Mendy e marcou o terceiro dos Gunners.

Após a partida, em seu perfil no Twitter, porém, o atacante ‘se defendeu’ e escreveu dizendo que ‘viu ele (Mendy) fora da linha’, afirmando que o chute no canto não foi ocasional.

Colega de seleção inglesa, o capitão do Aston Villa, Jack Grealish, não acreditou na história contada por Saka e respondeu o tweet brincando: “Você é um cara engraçado. Mentiroso”.

Ainda dentro de campo, o jogador dos Gunners já havia recebido reações de um de seus rivais. O atacante dos Blues Tammy Abraham, também, não acreditou que ele tenha chutado de propósito para o gol e disse: “Você não queria isso, cala a boca”.

Querendo ou não, o gol de Saka foi o último do Arsenal na vitória. Lacazette e Xhaka marcaram os outros dois, enquanto Abraham diminuiu para o Chelsea. Jorginho ainda perdeu um pênalti no final do jogo.