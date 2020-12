Jovem do Flamengo conta como reagiu a elogios de Rogério Ceni e o que ouviu na chegada do técnico

João Gomes teve o papel de substituir o lesionado Willian Arão no Flamengo no último domingo, quando o time superou o Santos por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. A missão era a de ocupar o espaço de um jogador que é titular absoluto e precisa dar equilíbrio defensivo a uma equipe de viés ofensivo.

Depois da goleada no Maracanã, o técnico Rogério Ceni demonstrou ter ficado satisfeito com a atuação do atleta de 19 anos.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Fez uma partida ótima. A única coisa é que ele quer mais jogo. Ele é segundo volante de origem, não primeiro. Tem talento, tem evoluído, trata muito bem a bola. Acho que dos meninos da base acho que é um dos que tem futuro no Flamengo”, afirmou o treinador.

“Vi a entrevista e fiquei muito feliz. Assim que chegou, o Rogério me disse que prefere que eu jogue de segundo volante, participando do jogo, mas eu estou pronto para jogar de primeiro volante também, dando sustentação para defesa. Na base eu também joguei nessa posição, apesar de ter atuado mais como segundo volante. Talvez por isso eu queira sair mais para o jogo, mas aí ele me dá um puxão de orelha, manda voltar, e eu seguro para dar sustentação à zaga. Estou aqui para aprender, evoluir e ajudar o time sempre”, declarou João Gomes em entrevista ao site ge.

Os rubro-negros voltarão a campo no domingo, quando receberão o Bahia às 18h15 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A equipe carioca está na terceira colocação com 45 pontos, cinco a menos do que o líder São Paulo, que tem uma partida a mais.