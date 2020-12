Jovens Gabriel Silva e Veron avançam em recuperação e fazem atividades no gramado

Algoz do América-MG na semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras já treinou na manhã desta quinta-feira. Os jovens Gabriel Silva e Gabriel Veron, desfalques na partida disputada no dia anterior, avançaram em seus respectivos cronogramas de recuperação.

Em função de problemas na coxa direita, os dois garotos nem viajaram a Belo Horizonte. Nesta quinta, além de tratamento na parte interna da Academia de Futebol, ambos fizeram atividades no campo acompanhados pelos fisioterapeutas e preparadores físicos do clube.

Os titulares da vitória sobre o América-MG e alguns atletas que entraram no decorrer da semifinal da Copa do Brasil realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência. Em campo, a equipe já iniciou a preparação para o confronto com o River Plate.

Além dos goleiros, foram ao gramado Lucas Lima, Alan Empereur, Emerson Santos, Benjamin Kuscevic, Breno Lopes, Renan e Lucas Esteves. Sob comando do técnico Abel Ferreira e seus auxiliares, o grupo participou de atividades técnicas em campo reduzido.

O elenco palmeirense folga nesta sexta-feira e retoma a rotina de treinamentos na Academia de Futebol durante a tarde de sábado. O confronto com o River Plate, pela semifinal da Copa Libertadores, está marcado para as 21h30 (de Brasília) de terça, em Avellaneda.

Na decisão da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrentará o Grêmio, que eliminou o São Paulo na outra semifinal. As duas finais estão inicialmente previstas para os dias 3 e 10 de fevereiro de 2021, com mandos de campo a serem definidos pela CBF por sorteio.