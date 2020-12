Joyce agride Ivana e chora com vergonha da filha · .

Joyce (Maria Fernanda Cândido) perderá o controle com Ivana (Carol Duarte) em A Força do Querer. A dondoca receberá a visita de Garcia (Othon Bastos) em casa, e o veterano confundirá a personagem de Carol Duarte com um garoto. Furiosa, a ex-mulher de Eugênio (Dan Stulbach) correrá atrás da herdeira e tirará a touca que estará cobrindo seus cabelos. Ela será agressiva na novela das nove.

“Ele é o mais moço ou mais velho que o Ruy [Fiuk]?”, perguntará o parceiro de Elvira (Bethy Faria) para a rival de Irene (Débora Falabella) ao ver Ivana andando no apartamento dos Garcia com roupas masculinas. Com vergonha, Joyce retrucará que “o menino” é sua filha e inventará uma desculpa para o figurino da jogadora de vôlei.

“Sim, ela quer ser estilista e fica experimentando alguns estilos pra passarela”, responderá a madame, sem graça. Para evitar um constrangimento maior, a socialite pedirá licença ao pai de Caio (Rodrigo Lombardi) e sairá correndo atrás da filha.

“Chega! Chega disso”, gritará Joyce ao chegar na cozinha e arrancar a toca da filha à força. Zu (Claudia Mello) se assustará com a agressividade da patroa e tentará apaziguar a briga. “Que é isso, mãe?”, responderá Ivana, com medo.

“Troca essa roupa, agora! Você que pirou. Você acabou de ser confundida com um menino, é isso que você quer? Vai lá, Zu. Pega um vestido pra ela agora”, surtará a cunhada de Eurico (Humberto Martins).

Berros na cozinha

A amiga de Tê (Tarso Brant) baterá o pé e se recusará a usar uma peça feminina. “Vai, sim, eu não vou passar vergonha na frente da visita. Tira isso”, retrucará a mãe de Ruy, nervosa.

“Eu fico aqui presa, enquanto sua visita tá aí. Assim, eu respeito sua neura e você me respeita”, finalizará a personagem de Carol Duarte, exausta com o preconceito da mãe. Porém, a dondoca não vai aceitar o trato e chorará de tanta raiva.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

