Joyce faz a fila andar e deixa Eugênio morto de ciúme · .

Joyce (Maria Fernanda Cândido) vai virar o jogo nesta semana em A Força do Querer. A dondoca traída deixará Eugênio (Dan Stulbach) morto de ciúme ao reencontrar um ex-namorado. Leandro, personagem de Marcello Airoldi, foi apaixonado pela morena no passado e ficará entusiasmado ao descobrir que ela se separou na novela das nove da Globo.

A mãe de Ivana (Carol Duarte) verá o pretendente por acaso em um shopping. “Faz tanto tempo e não faz tempo nenhum! Você continua linda, como no dia que me dispensou porque conheceu um tal Eugênio”, comentará Leandro no reencontro dos dois.

Em seguida, eles vão sair para jantar. Irene (Débora Falabella) e Eugênio chegarão depois ao mesmo restaurante, e a dondoca fingirá que nem viu o casal. Ela aproveitará para mostrar que está mais interessada na conversa com seu acompanhante.

“Não vou dizer que meu casamento não tenha dado certo. Deu certo enquanto durou, somos amigos. Acho que é porque separamos no tempo certo, quando sentimos o desgaste, não deixamos a relação apodrecer”, comentará Leandro com a mãe de Ruy (Fiuk).

O novo personagem contará que tem um filho e mostrará a foto do menino em seu celular. Nesse momento, a arquiteta verá a proximidade da rival com o homem que a acompanha e provocará o advogado. “Quem é ele? Parecem tão íntimos”, soltará a víbora, divertindo-se com a situação.

Marcelo Airoldi entra na novela nesta semana

É troco que fala?

Incomodado, Eugênio mandará a namorada escolher o vinho. Na outra mesa, Joyce continuará tranquila. Ela comentará que, ao contrário do que aconteceu com Leandro, não ficou amiga do pai de seus filhos após a separação. Falará a Leandro sobre o sonho que tinha de trabalhar com moda na juventude e tentará desviar sua atenção do ex e sua amante promovida a namorada.

“Acabei não fazendo nada disso. Não por falta de oportunidade, até hoje tenho convites pra consultoria de moda, essas coisas. Acabei me dedicando ao casamento, aos filhos”, dirá a sogra de Ritinha (Isis Valverde) a Leandro.

Os sorrisos e a postura de Joyce deixarão Eugênio inquieto. “Está te incomodando tanto?”, perguntará Irene. “Não estou me sentindo bem, Irene. Uma azia, prefiro ir pra casa. É só um mal-estar, daqui a pouco passa”, responderá o advogado.

Logo, Leandro beijará Joyce e será apresentado aos filhos dela. O namoro evoluirá rápido para um pedido de casamento, o que deixará a dondoca estremecida entre reatar com o ex-marido e seguir para uma vida nova ao lado de Leandro na novela escrita por Gloria Perez.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

