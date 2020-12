Joyce tem chilique ao ver Ivana ‘fantasiada’ de homem; saiba mais · .

Joyce (Maria Fernanda Cândido) surtará ao ver Ivana (Carol Duarte) vestida com roupas masculinas em A Força do Querer. Depois de descobrir que é um homem trans, a personagem de Carol Duarte começará a usar peças de acordo com seu gênero, mas a socialite da novela das nove não vai gostar da mudança. Sem saber da identidade da filha, a mulher de Eugênio (Dan Stulbach) a esculhambará: “Você tá ridícula, Ivana!”, gritará.

O flagra da rival de Irene (Débora Falabella) acontecerá a partir do próximo dia 28 no folhetim de Gloria Perez. Sem avisar, Joyce abrirá a porta do quarto da filha e a verá com roupas masculinas. “Ivana! Onde é que você vai fantasiada assim? Parece um homem…”, dirá a madame, surpresa.

“Eu vou sair”, responderá a prima de Simone (Juliana Paiva), receosa. Pela primeira vez, ela comprará roupas que conversem com seu verdadeiro gênero.

Ainda sem saber sobre a transsexualidade da filha, Joyce despejará uma chuva de preconceitos: “Vai pra onde vestida assim dessa maneira horrorosa?”, atacará. A paciente de Eva (Ester Jablonski) reforçará que irá sair com esse figurino, e a patroa de Zu (Cláudia Mello) continuará com grosseria.

“Você não vai sair assim desse jeito. Você tá ridícula, Ivana!”, gritará a cunhada de Eurico (Humberto Martins). Cansada pela falta de compreensão da mãe, a irmã de Ruy (Fiuk) retrucará na mesma moeda. “Ridícula eu fico com as roupas que você compra pra eu vestir”, dirá, saindo de casa.

Aos prantos, Joyce gritará para os quatro ventos que está sendo alvo de uma agressão da filha: “É pra me agredir que você faz isso? É pra me agredir!”, choramingará a personagem de Maria Fernanda Cândido.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

